В Саратове и Энгельсе снесут 90 расселенных домов в 2026 году

В Саратове и Энгельсе запланирован снос 90 расселенных домов. На это из областного бюджета дополнительно выделили 82 млн руб., сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

С учетом муниципального софинансирования общий объем средств на демонтаж аварийного фонда составит 140 млн руб. В Саратове под снос пойдут 72 расселенных дома, в Энгельсе — 18.

Господин Бусаргин поручил главам муниципалитетов как можно быстрее объявить соответствующие аукционы, чтобы раньше начать ликвидацию МКД. Он отметил, что в ближайшее время будет проведена инвентаризация и сформирован реестр освобожденных участков.

Нина Шевченко