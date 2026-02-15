Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове и Энгельсе снесут 90 расселенных домов в 2026 году

В Саратове и Энгельсе запланирован снос 90 расселенных домов. На это из областного бюджета дополнительно выделили 82 млн руб., сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Нина Шевченко

Фото: Нина Шевченко

С учетом муниципального софинансирования общий объем средств на демонтаж аварийного фонда составит 140 млн руб. В Саратове под снос пойдут 72 расселенных дома, в Энгельсе — 18.

Господин Бусаргин поручил главам муниципалитетов как можно быстрее объявить соответствующие аукционы, чтобы раньше начать ликвидацию МКД. Он отметил, что в ближайшее время будет проведена инвентаризация и сформирован реестр освобожденных участков.

Нина Шевченко