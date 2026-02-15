Кабардино-Балкария нарастила производство молока на 20%

В 2025 году в Кабардино-Балкарии было произведено 44 тыс. т питьевого молока, что на 20% больше год к году. Производство сыров выросло на 10% — до 5 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме этого, в регионе за год было произведено 163,3 т сливок, что на 1,7% превышает показатель 2024 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», по данным на 1 декабря 2025 года, в сельскохозяйственных организациях КБР насчитывалось 18,2 тыс. голов коров, 102,8 тыс. голов овец и коз. Поголовье коров выросло на 2,4%, овец и коз — на 3%.

Наталья Белоштейн