Игрок ФК «Ростов» Даниил Уткин перешел в московское «Торпедо»

Полузащитник ФК «Ростов», 26-летний Даниил Уткин перешел на правах аренды в клуб первой лиги — «Торпедо» (Москва). Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Арендное соглашение господина Уткина рассчитано до конца сезона-2025/26. Контракт с ФК «Ростов» у игрока заканчивается, по данным Transfermarkt, 30 июня 2027 года, его трансферная цена составляет €2 млн.

С июля 2025 года полузащитник играл в аренде за калининградскую «Балтику».

Как сообщал «Ъ-Ростов», спарринг ФК «Ростов» и «Чжэцзян Гринтаун» (Китай) прервали в ходе учебно-тренировочного сбора в середине первого тайма из-за драки футболистов на поле.

Наталья Белоштейн

