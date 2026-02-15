Игрок ФК «Ростов» Даниил Уткин перешел в московское «Торпедо»
Полузащитник ФК «Ростов», 26-летний Даниил Уткин перешел на правах аренды в клуб первой лиги — «Торпедо» (Москва). Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба.
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»
Арендное соглашение господина Уткина рассчитано до конца сезона-2025/26. Контракт с ФК «Ростов» у игрока заканчивается, по данным Transfermarkt, 30 июня 2027 года, его трансферная цена составляет €2 млн.
С июля 2025 года полузащитник играл в аренде за калининградскую «Балтику».
