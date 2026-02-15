В Оренбуржье один человек погиб и двое получили травмы в лобовом ДТП
Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии в Оренбургской области. Сообщение о происшествии в Оренбургском районе на 54 км автодороги Оренбург-Илек поступило в региональное УМВД в воскресенье, 15 февраля.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что столкнулись автомобили Porsche и Hyundai Solaris, которые ехали во встречном направлении. В результате ДТП водитель корейской иномарки, женщина 1986 года рождения, скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель и пассажир автомобиля Porsche пострадали и были госпитализированы.