Жителей Новороссийска пригласили поучаствовать в гонках дронов

В Новороссийске 20 февраля пройдут городские соревнования по гонкам дронов. Мероприятие будет проходить в двух возрастных категориях: от 7 до 14 лет и старше 14 лет. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Соревнования включают дисциплины «Гонки дронов, класс 75 мм» и «Технический симулятор DCL The Game». Место проведения — Центр спортивных единоборств.

Желающим принять участие в соревнованиях необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, оригинал полиса ОМС и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Заявки на участие принимаются до 15 февраля. Информация о мероприятии распространяется через официальные каналы городских властей.

Андрей Николаев