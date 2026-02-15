В Самарской области двухлетний ребенок пострадал в ДТП с иномарками
Авария с одним пострадавшим произошла в Самарской области вечером в субботу, 14 февраля. Происшествие случилось в 18:40 (MSK+1) в Безенчукском районе на автодороге Осинки-Приволжье. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Полиция установила, что 18-летний водитель автомобиля Ford Focus на 50 м указанной автодороги при повороте налево не уступил дорогу машине Peugeot 301, которая ехала по встречной полосе. В результате аварии получил травмы и был госпитализирован двухлетний пассажир автомобиля Peugeot.