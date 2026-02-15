Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Железноводске определен предмет охраны церкви-часовни начала XX века

Сотрудники краевого управления по сохранению и госохране ОКН определили предмет охраны исторической постройки на территории железнодорожного вокзала в поселке Иноземцево города Железноводска— домашней церкви-часовни постройки начала XX века. Приказ управления по сохранению и госохране ОКН Ставропольского края опубликован на сайте правовой информации.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Домашняя церковь-часовня построена в 1903-1908 годах, она расположена на ул. Верхневокзальной, 19 «А». Строение является объектом культурного наследия.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все