В Железноводске определен предмет охраны церкви-часовни начала XX века

Сотрудники краевого управления по сохранению и госохране ОКН определили предмет охраны исторической постройки на территории железнодорожного вокзала в поселке Иноземцево города Железноводска— домашней церкви-часовни постройки начала XX века. Приказ управления по сохранению и госохране ОКН Ставропольского края опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Домашняя церковь-часовня построена в 1903-1908 годах, она расположена на ул. Верхневокзальной, 19 «А». Строение является объектом культурного наследия.

Наталья Белоштейн