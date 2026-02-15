Двум жителям Новороссийска грозит до пяти лет тюрьмы за кражу из автомобиля

Следователи УМВД России по Новороссийску завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 31 и 32 лет, обвиняемых в краже, совершенной с проникновением в автомобиль. Действия подозреваемых квалифицируются по части 2 статьи 158 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, злоумышленники проникли в автомобиль марки Great Wall, который был оставлен незапертым на улице. В салоне они откинули заднюю спинку сиденья и похитили из багажника два перфоратора, магнитофон, кабельный трассоискатель, сабвуфер и усилитель.

Похищенное имущество обвиняемые спрятали в автомобиле одного из них с целью последующей продажи. Средства планировалось разделить и использовать для личных нужд. Полиция обнаружила украденные вещи, изъяла их и вернула владельцу.

В ходе предварительного следствия мужчинам была назначена мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи, по которой обвиняются подозреваемые, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Андрей Николаев