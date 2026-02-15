В Ростове из-за угрозы обрушения начнется расселение дома по ул. Козлова

Из-за выявленной угрозы самообрушения в Ростове-на-Дону начнется немедленное расселение дома по ул. Козлова, 61. Строение было признано аварийным еще в 2020 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Октябрьского района Бебури Месхи.

«Была получена информации от начальника управления ГО и ЧС о результатах мониторинга, проведенного специализированной организацией ООО «АГ «Северная Пальмира», были выявлены факторы, свидетельствующие о критическом состоянии несущих конструкций»,— сообщил господин Месхи.

Во время поквартирного обхода специалисты рассказали жильцам аварийного дома об опасности дальнейшего проживания в нем. Ростовчанам разъяснены возможные меры поддержки, такие как предоставление маневренного фонда, помощь с переездом, порядок выкупа помещений.

Основной вопрос, волнующий собственников, — размер выкупной стоимости. Для его разрешения 13 февраля прошла встреча жильцов с прокурором Октябрьского района и представителями администрации.

Наталья Белоштейн