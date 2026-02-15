Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье не выявлено превышения загрязнения воздуха

В Ставропольском крае в результате проведенного анализа проб атмосферного воздуха превышения содержания загрязняющих веществ по сравнению с предельно допустимыми концентрациями не установлены. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Отбор и анализ проб воздуха проводили в Ипатово, Лермонтове, Буденновске и Железноводске.

В министерстве отметили, что результаты анализа оценивали в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН.

Наталья Белоштейн

