В Кузбассе завели дело после нападения на девушку учащимися коррекционной школы

СК России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение местной 19-летней жительницы. Как выяснили полицейские Междуреченска, на девушку напали 15-летние воспитанники местной коррекционной школы.

По данным ведомства, между жертвой и несовершеннолетними произошел конфликт по незначительному поводу, в ходе которого школьники нанесли девушке множественные удары ногами и руками.

«Проводится комплекс следственных и иных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе будет решен вопрос о помещении несовершеннолетних в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Кемеровской области»,— прокомментировали в региональном СУ СКР.

В отношении родителей подростков сотрудники полиции составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

Лолита Белова