В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного снегопада
Сильный снегопад ожидается местами Самарской области до конца дня в воскресенье, 15 февраля. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Самарской области выпадет сильный мокрый снег. Кроме того, возможен ледяной дождь, местами образуется гололед.
Снегопад в регионе может привести к ухудшению видимости до 1—2 км. На дорогах местами в Самарской области образуются снежные заносы. Также снегопад в регионе будет идти в понедельник и вторник.
По данным Приволжского УГМС, такая погода обусловлена влиянием южных циклонов. Они перемещаются через центральные районы на Верхнюю Волгу и далее на Урал. В связи с этим в Самарскую область пришла теплая влажная воздушная масса и установилась неустойчивая погода.