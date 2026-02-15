На Ставрополье в ДТП с мопедом пострадал несовершеннолетний

На ул. Советской в селе Кугульта Грачевского округа 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» при повороте не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мопедом Alpha. В результате аварии 20-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир с травмами были госпитализированы в Грачевскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Как отметили в ведомстве, на тяжесть травм у пострадавших повлияло отсутствие мотошлема.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Наталья Белоштейн