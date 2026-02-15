В Удмуртии проводится проверка по факту ДТП с участием школьного автобуса

В Удмуртии организовали доследственную проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Инцидент произошел в Якшур-Бодьинском районе. 66-летняя женщина-водитель легкового автомобиля не справилась с управлением и столкнулась со школьным автобусом «ПАЗ», в котором находились 13 детей.

Одна из девочек получила незначительные травмы и была отпущена после оказания амбулаторной помощи. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Анастасия Лопатина