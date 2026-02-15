В Красноярском крае проводят проверку после выкатывания самолета Ан-72 с ВПП

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР устанавливают причины выкатывания самолета Ан-72 со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Диксон (Красноярский край). Воздушное судно выполняло нерегулярный чартерный рейс из Игарки. В момент происшествия на борту самолета находились 52 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

«Следователями Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщили в управлении.

Проверку также проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства, воздушное судно принадлежит авиакомпании «А247».

АО «А247» зарегистрировано в Тюмени, ведет деятельность в сфере пассажирских авиаперевозок с 1996 года. Согласно информации, размещенной на сайте организации, предприятие специализируется на региональных пассажирских перевозках в Тюменской области и ХМАО. Рейсы выполняются совместно с ПАО «Авиакомпания Ютэйр».

Лолита Белова