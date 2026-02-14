И на словаках, и на деле

Первый сюрприз продолжающегося четвертый день олимпийского хоккейного турнира преподнесла сборная Словакии. Она с первого места вышла из сложной — с финнами и шведами — группы. Не только благодаря яркой игре, но и за счет высокого номера посева ее потолок в соревновании кажется теперь более высоким. При совсем удачном стечении обстоятельств она может даже претендовать на медаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча между сборной Словакии и сборной Швеции

Фото: Marton Monus / Reuters Кадр матча между сборной Словакии и сборной Швеции

Фото: Marton Monus / Reuters

К сборной Словакии в последнее время вполне справедливо относились как к середняку. Ее главный успех — победа на чемпионате мира — датируется 2002 годом. А успехов любых, даже не таких громких, у нее не было полтора десятилетия. На ванкуверской Олимпиаде-2010 она стала четвертой, а спустя два года дошла до серебра мирового первенства, проиграв в финале россиянам. Ее свежие результаты были блеклыми. Бронза прошлых, пекинских Игр не в счет — Национальная хоккейная лига (НХЛ) своих игроков на них не отпустила, а потому сборные первого эшелона были представлены скромно.

На Олимпиаде нынешней, куда сильнейшие игроки мира поехали, конфигурация другая. Бедная — вот слово, подходящее для описания словацкой обоймы. В нападении — всего три игрока из лучшей лиги мира. Защита — крепкая, но без звезд, какой был, например, Здено Хара. Вратарская линия — во главе с Самуэлем Главаем, играющим в АХЛ, второй американской лиге — откровенно слабоватая.

Однако предварительный этап олимпийского турнира представления слегка пошатнул. Конечно, к нему не стоит относиться слишком серьезно. Существует он для проформы: по его итогам никто не вылетает, а, по сути, лишь происходит перепосев. И тем не менее, попав в группу B с двумя командами, которые как раз считаются топовыми, словаки держались очень достойно. Сначала эта средняя сборная за счет высоких скоростей перемолола на бумаге более мощных финнов — 4:1. Потом — ожидаемо справилась с хозяевами итальянцами — 3:2. А со шведами она почти полматча играла с позиции силы.

Словаки начали в привычной манере, в высоком темпе. Более классный соперник быстро продемонстрировал, что способен играть на скоростях. В первую пятиминутку уместились сразу несколько перспективных шведских атак, а голевым стал контрвыпад в меньшинстве. Открыл счет центр Йоэль Эрикссон Эк. За его с Адрианом Кемпе стремительным побегом оппоненты не поспели: позволили бросить, а потом добавить. Впрочем, остаток большинства словаки провели активно и сравняли счет. Отличился Юрай Слафковский, которому удался прекрасный бросок из правого круга вбрасывания. Форвард «Монреаль Канадиенс» вообще превратился на турнире из игрока приличного, но все-таки не оправдывавшего в полной мере связанных с его талантом ожиданий и статуса первого номера драфта НХЛ, в неспособного ошибаться робота. Этот гол оказался для него третьим на Олимпиаде, а очков на его счету стало пять.

Большинство словаков выглядело еще более устрашающим, когда шведы удалились во второй раз. Вперед команда Владимира Орсага не вышла, но была к этому близка.

Особенно близка, когда время, отведенное на розыгрыш лишнего игрока уже истекло, а словацкая пятерка продолжала кружить в зоне противника. Плотно бросал Павол Регенда. Но вратарь Якоб Маркстрём все-таки почувствовал, что шайба, просочившись через его амуницию, упала где-то за спиной, и накрыл ее в последний момент. Она бы точно заползла за линию, было бы дело не за шесть секунд до конца первого периода, а пораньше. А так — завязла в накопившемся за 20 минут снегу.

Сработало в итоге большинство сборной Швеции, уже в середине второго периода. На его розыгрыш понадобилось меньше пяти секунд. Ворота броском в касание поразил оставшийся один Адриан Кемпе — надежный снайпер, привыкший пользоваться такой свободой. Но и на это у словаков нашелся ответ. Их гол, формально забитый в равных составах, тоже стал плодом численного преимущества. Отбывший штраф Вильям Нюландер не успел добежать до своей зоны, когда Мартин Гернат отреагировал на рикошет и щелкнул издали.

Все поменялось, когда сборная Швеции вышла вперед вновь. После гола Элиаса Петерссона фаворит надолго захватил инициативу — в третьем периоде атаковал уже только он. Вскоре Петерссон отличился еще раз, а еще чуть погодя под щитки Главаю шайбу завез Лукас Раймонд. Могло в воротах словаков оказаться и больше пяти шайб — количество бросков стремительно росло и перевалило в итоге за пять десятков.

Однако развязка этого матча, исход которого уже был решен, в пустую формальность не превратилась. Уж слишком запутанны были турнирные расклады.

Победа финнов над итальянцами в основное время ни у кого сомнений не вызывала. Все в группе B шло к тому, что по шесть очков будет у трех команд. В таком случае шведам, чтобы занять верхнюю строчку, нужна была победа в три шайбы или крупнее. То есть один гол словаков спасал, вновь делал лидерами квартета. Никакого намека на то, что он придет, не было, пока не удалился Лукас Раймонд, собственно, ранее и обеспечивший шведам нужную разницу.

Это большинство было уже далеко не примерным. Оно было вялым; кричало о том, насколько словацкие лидеры устали. Надежду давало только одно: по крайней мере в их действиях не было спешки, суеты. Закрепились в зоне они уже под конец двухминутного отрезка. На бросок вывели капитана Слафковского. Он получился не безупречным, но достаточно хорошим, чтобы Якуб Маркстрём снова выронил шайбу и потерял ее из виду. На этот раз исправить свою ошибку вратарь не успел. Героем стал Далибор Дворский, родившийся в Зволене, но росший (в том числе и как хоккеист) в Стокгольме. Это он добил шайбу в ворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры матча между сборной Словакии и сборной Швеции Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Bruce Bennett / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Hassan Ammar / AP Фото: Petr David Josek / AP Фото: Marton Monus / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Кадры матча между сборной Словакии и сборной Швеции Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Bruce Bennett / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Hassan Ammar / AP Фото: Petr David Josek / AP Фото: Marton Monus / Reuters

Главный тренер шведов Сэм Халлам, разумеется, сразу же взял тайм-аут и снял вратаря, но на свою спасительную атаку скандинавам 39 секунд не хватило. Так и завершился этот матч — счетом 5:3, недоумением победителей и радостью проигравших, уверенных, что сборная Финляндии трудностей с итальянцами не испытает. Она словакам помогла, победив в своем матче — 11:0.

Это значит, что сборная Словакии вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Напрямую, минуя дополнительный раунд play-off, туда отбираются три победителя групп и лучшая среди команд, занявших в своих квартетах вторые места.

Так вот в четвертьфинале словаки уже точно не получат в соперники канадскую сборную. Скорее всего они избегут попадания на американскую — в то, что она упустит лидерство в группе C с немцами, латвийцами и датчанами, не верится. Не грозит и встреча с финской — с разницей шайб 16:5 она обречена стать лучшей в рейтинге команд, финишировавших вторыми. Сыграют словаки с кем-то попроще. Иначе говоря, выход в полуфинал для них становится выполнимой задачей. А там и до медалей не так далеко.

Шведы же, расположившиеся на третьей строчке в группе B, в четвертьфинал еще не квалифицировались. Им точно придется сыграть «лишний» матч, а их соперник станет известен в воскресенье, 15 февраля. Именно тогда предварительный этап хоккейного турнира завершится.

Роман Левищев