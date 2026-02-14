Сирены звучат в Новороссийске

В Новороссийске включили сирены в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем!" Атака беспилотников»,— написал мэр.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях властей.

Андрей Кравченко также напомнил о запрете публиковать в социальных сетях фото- и видеосъемки отражения атак, работы систем защиты объектов и действий спецслужб.

Беспилотная опасность также объявлена в Геленджике и на территории других городов Краснодарского края. Жителям, находящимся дома, рекомендовано укрыться в помещениях без окон — коридорах, ванных комнатах, туалетах или кладовых. Тем, кто оказался на улице, советуют спуститься в цоколь ближайшего здания или подземный переход.

UPD: в 21:50 в Новороссийске отменили сигнал «Беспилотная опасность».

Наталья Решетняк