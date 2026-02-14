Наставник «Локомотива» после победы в Сочи: нам нравится положение команды

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли после матча с ХК «Сочи» сообщил, что ему нравится текущее положение команды в регулярном чемпионате КХЛ. На вопросы Хартли ответил в ходе пресс-конференции.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Сочи» на выезде со счетом 2:1. Победителя определил овертайм.

«Мы боролись изо всех сил. Это была непростая игра, но мы нашли способ победить. Алекс Мельничук (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль») показал отличную игру, сделал несколько важных сейвов в нужный момент. А Артур Каюмов забил победный гол в овертайме. Нам удавалось доставлять шайбу в зону атаки, а это всегда очень важно в овертайме, когда игра идет три на три. Все дело во владении шайбой, и мы хорошо с этим справились»,— сказал наставник.

Главного тренера спросили про шансы «Локомотива» на второе подряд чемпионство в Кубке Гагарина. По мнению Хартли, это вызов для команды.

«Мы действующие чемпионы Кубка Гагарина. В этой лиге много сильных команд. Команды просто потрясающие. Конкуренция очень жесткая, но сезон подходит к концу, и нам нравится текущее положение нашей команды. В этом году команда лучше, чем в прошлом? У нас практически тот же состав, что и в прошлом году. И я думаю, что мы играем примерно в том же стиле. Мне нравится наша команда»,— прокомментировал наставник «Локомотива».

После игры с «Сочи» у «Локомотива» начинается небольшая домашняя серия: 17 февраля пройдет матч с нижнекамским «Нефтехимиком», 21 февраля — с минским «Динамо», 24 февраля — с московским «Динамо».

Ярославцы уже обеспечили себе место в плей-офф. Команда занимает на Западе первое место, в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ — третье.

Алла Чижова