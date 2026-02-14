«Локомотив» в третий раз в сезоне обыграл ХК «Сочи»

Ярославский «Локомотив» победил в матче регулярного чемпионата КХЛ против ХК «Сочи». Игра в Сочи завершилась в овертайме со счетом 1:2.

На 13-й минуте матча с передачи Никиты Кирьянова забил нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз. В начале второго периода соперник сравнял, играя в меньшинстве: отличился Даниил Сероух. Основное время матча завершилось вничью. В овертайме победную шайбу забросил нападающий ярославской команды Артур Каюмов.

Теперь у «Локомотива» начинается небольшая домашняя серия: 17 февраля пройдет матч с нижнекамским «Нефтехимиком», 21 февраля — с минским «Динамо», 24 февраля — с московским «Динамо».

Ярославцы уже обеспечили себе место в плей-офф. Команда занимает на Западе первое место, в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ — третье.

Алла Чижова