Главные новости за 14 февраля. Кубань, Крым, Адыгея
Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева. Соответствующая информация размещена в картотеке Ленинского районного суда Краснодара.
В ночь на 14 февраля силы ПВО уничтожили над Республикой Крым 13 беспилотников.
На берегу в Анапе обнаружили старые выбросы нефтепродуктов. Их зафиксировали после того, как море размыло песок.
Прокуратура Гагаринского района Севастополя помогла 70-летней местной жительнице добиться выплат в связи с производственной травмой, полученной 46 лет назад.
Работу главы Новокубанского городского поселения Александра Минина признали неудовлетворительной. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета.
Прокуратура Краснодарского края восстановила права 75-летнего жителя Кавказского района, страдающего онкологическим заболеванием и имеющего инвалидность.