Главные новости за 14 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Генеральная прокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева. Соответствующая информация размещена в картотеке Ленинского районного суда Краснодара.

В ночь на 14 февраля силы ПВО уничтожили над Республикой Крым 13 беспилотников.

На берегу в Анапе обнаружили старые выбросы нефтепродуктов. Их зафиксировали после того, как море размыло песок.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя помогла 70-летней местной жительнице добиться выплат в связи с производственной травмой, полученной 46 лет назад.

Работу главы Новокубанского городского поселения Александра Минина признали неудовлетворительной. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета.

Прокуратура Краснодарского края восстановила права 75-летнего жителя Кавказского района, страдающего онкологическим заболеванием и имеющего инвалидность.