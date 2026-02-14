Природоохранная прокуратура нашла нарушения на полигоне ТБО в Полетаево

Челябинская природоохранная прокуратура возбудила административные дела в отношении ООО «Полигон ТБО». В ходе проверки выяснилось, что площадку для отходов в Полетаево использовали с нарушениями. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что ООО при эксплуатации полигона отходит от проектной документации, получившей положительное заключение экологической экспертизы, не соблюдает требования в области охраны окружающей среды и не рекультивирует земли, где размещались отходы.

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало ООО «Полигон ТБО» на 400 тыс. руб. за выявленные нарушения. Компания выплатила эту сумму.

Прокуратура также направила в Сосновский районный суд иск, в котором требует обязать организацию разработать и реализовать проект рекультивации нарушенных земель.