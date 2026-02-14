Под Переславлем водитель погиб при столкновении с грузовиком

В результате дорожно-транспортного происшествия под Переславлем-Залесским погиб водитель автомобиля Honda. Инцидент произошел 13 февраля 2026 года в 22:30 на 121-м километре федеральной дороги М-8 «Холмогоры», сообщили в УМВД по Ярославской области.

Грузовой автомобиль МАЗ буксировал на гибкой сцепке автомобиль Scania с прицепом. Во время движения прицеп сместился на встречную полосу и столкнулся с Honda. Водитель Honda, мужчина 1973 года рождения, скончался на месте происшествия до прибытия медицинской бригады. Согласно предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение правил движения при буксировке.

По факту ДТП проводится проверка сотрудниками полиции. Устанавливаются обстоятельства аварии, включая причины смещения прицепа на встречную полосу. Ведется сбор информации для определения ответственности за произошедшее.

Антон Голицын