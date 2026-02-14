В Магнитогорске начальника центра «Э» заключили под стражу

Ленинский районный суд Магнитогорска заключил под стражу начальника межрайонного отделения по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Челябинской области Илью Афонасенко, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Он пробудет в СИЗО до 13 апреля 2026 года. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

Начальника центра «Э» задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области 13 февраля. По версии следствия, с марта по апрель 2025 года он за деньги передавал своему знакомому персональные сведения о другом человеке, незаконно используя доступ к интегрированной базе данных МВД.

Ольга Воробьева