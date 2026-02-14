Фейковый указ о работе по улучшению имиджа власти распространяют в Удмуртии

В Удмуртии в неофициальных пабликах появился фейковый указ, якобы подписанный главой региона, о работе по «улучшению имиджа региональных» органов власти через участие в сомнительных патриотических организациях. Об этом сообщает Центр управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦУР Удмуртии Фото: ЦУР Удмуртии

«Выяснилось, что аналогичные документы обнаружили и в инфополе в Ивановской, Мурманской областей. Там официально заявили, что указ – поддельный. Распространяемый в Удмуртии документ также является фейковым»,— говорится в сообщении.

Анастасия Лопатина