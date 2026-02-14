Фестиваль иглу, концерт Дидюли и выставка импрессионистов

Когда состоится 10-й фестиваль иглу на берегу Оби, где пройдет концерт музыканта ДиДюЛи и что ждет гостей выставки «Импрессионисты в Сибири». Эти и другие мероприятия — в афише «Ъ-Сибирь».

14 февраля (суббота)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН покажут рок-оперу «Юнона и Авось» в постановке Московской государственной творческой мастерской под руководством народного артиста России Алексея Рыбникова. В роли графа Николая Резанова — братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская. Премьера оперы, написанной Алексеем Рыбниковым и Андреем Вознесенским, состоялась в 1981 году на сцене Московского театра им. Ленинского комсомола. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На пляже Бумеранг пройдет традиционный Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу-2026 „Город эскимосов“». Его участники каждый год собираются на замерзшем берегу Обского моря, где командами собирают снежные постройки. В 2023 году участники фестиваля установили рекорд России по самому большому количестве иглу, построенных за шесть часов — 186. Начало в 12:00.

В Новосибирском государственному краеведческом музее открылась выставка «Невидимый щит». Экспозиция знакомит посетителей с основными этапами развития российских спецслужб через историю их униформы и атрибутики. На выставке представлены подлинные комплекты одежды и исторические реконструкции обмундирования служащих, начиная с XVII века и до настоящего времени. Начало в 12:00.

15 февраля (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Доме джаза пройдет романтический музыкальный вечер. На сцене выступят Юлия Демидова (вокал) и квартет Евгения Серебренникова. В программе заявлены авторские аранжировки известных джазовых стандартов и лирические песни на русском языке. Начало в 18:30.

16 февраля (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

На сцене ДК Железнодорожников выступит музыкант ДиДюЛя. В программу вошли яркие композиции и новые произведения: от традиционного этно до ритмов фламенко, Ближнего Востока и русской культуры. В их числе — «Полет на Меркурий», «Путь домой», «Арабика». Начало в 19:00.

17 февраля (вторник)

В Центре культуры и отдыха «Победа» покажут кинокартину режиссера Андрея Тарковского «Солярис». Спецпоказ представит Степан Пектеев — режиссер предстоящего спектакля «Солярис» в театре «Красный факел». В своей постановке Степан Пектеев вдохновлялся узнаваемой эстетикой фильмов Тарковского. Начало в 19:00.

18 февраля (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Скрипка, душа, любовь». В программе — «Три старинных венских танца» Фрица Крейслера, еврейский танец «Фрейлехс» Юрия Энгеля, «Румынские народные танцы» Белы Бартоко и другие. Начало в 16:00.

19 февраля (четверг)

В ЦК 19 открылась выставка «Люди, идолы и боги» Вадима Иванкина — председателя новосибирского отделения Союза художников России. Центральное место в экспозиции занимает серия акварельных работ, в которых художник исследует фундаментальные вопросы бытия и диалога с культурным кодом. Начало в 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Импрессионисты в Сибири» от музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экспозиция включает 30 работ известных авторов, среди которых Гюстав Курбе, Альфред Сисле, Поль Сезанн, Анри Матисс, Альбер Марке и другие. Начало в 12:00.

20 февраля (пятница)

В клубе «Ночь» выступит Лиза Льянга — восходящая звезда кенийской сцены. Певица исполняет композиции в стилях госпела, афро-соула и мировой музыки на английском языке и языке суахили. Начало в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова