В Ярославской области из-за снега обрушилась уличная сцена

В поселке Борисоглебский в центральном парке на улице Первомайской из-за скопления снега обрушилась уличная сцена. Об этом сообщил глава окружной администрации Ярослав Шилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Шилов, ВКонтакте Фото: Ярослав Шилов, ВКонтакте

Ситуацию он назвал вопиющей и недопустимой и отметил, что «оправданий быть не может».

«Хорошо, что обошлось без более серьезных последствий. Необходимо предпринять все возможное, чтобы подобные ситуации не просто не повторялись, а своевременно предупреждались — как в вопросах уборки снега, так и при оценке состояния любых конструкций, мест или объектов»,— написал господин Шилов на своей странице «Вконтакте».

Глава администрации поручил разобрать сцену и усилить контроль за уборкой снега с крыш и сооружений, а также за ликвидацией сосулек. Ярослав Шилов пообещал, что «ситуация не останется без внимания».

Алла Чижова