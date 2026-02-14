Ярославская область в 2025 году заплатила налогов на 22% больше

За 2025 год с территории Ярославской области в бюджетную систему РФ было перечислено 342,2 млрд руб. доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой (ФНС), что на 22,6% или 63,2 млрд руб. больше, чем за 2024 год. Об этом сообщили в УФНС России по Ярославской области по итогам заседания коллегии, где обсудили итоги работы налоговых органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Налоговые доходы федерального бюджета увеличились на 47,9% и составили 166,8 млрд руб. В консолидированный бюджет области за прошедший год поступило 122,67 млрд руб., что больше на 4,2%, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост был обеспечен за счет увеличения поступлений по НДФЛ на 15,6% или на 7,3 млрд руб., по специальным налоговым режимам на 11,4% или 1,2 млрд руб., по имущественным налогам на 3,8% или на 423 млн руб. Поступления страховых взносов выросли на 28,1% и составили 121,5 млрд руб.

По состоянию на 1 января 2026 года совокупная задолженность по региональным налогам составила 678,5 млн руб., сократившись за год на 123,6 млн руб. В областном управлении ФНС считают, что добиться такой динамики позволили эффективная реализация мер принудительного взыскания задолженности, предусмотренных законом, и проведение целенаправленной индивидуальной работы с должниками.