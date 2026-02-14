Главный архитектор Ярославля рассказал о планах на «Мордор»

В Ярославле ведутся работы на объекте незавершенного строительства на Октябрьской площади. На стройплощадке побывали мэр Ярославля Артем Молчанов и главный архитектор города Артем Цымбалов.

Фото: мэрия Ярославля

Объект достроят как 16-этажный многоквартирный дом на 140 квартир с подземной парковкой и нежилыми помещениями на первом этаже. Также предусмотрены фитнес-клуб и детская площадка. Общая площадь здания составит 22 тыс. кв. м.

«Облик объекта рассматривался детально на областном градостроительном совете. Изначально предполагалось здесь что-то вроде неоклассики, однако городские архитекторы рекомендовали изменить стиль на более современный, поэтому здесь появится стеклянная композиция»,— сказал господин Цымбалов.

Главный инженер генподрядной организации Игорь Селинский сообщил, что сейчас возводят внутренние перегородки, следующим этапом станет работа над фасадами и остекление.

«Ближе к весне, к теплым периодам, будут работы по наружным инженерным сетям, по закрытию контура, там же приступят к внутренним инженерным сетям»,— пояснил господин Селинский.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 2017 года здание, которое местные жители называют «Мордором», стояло недостроенным и заброшенным. Впоследствии оно было изъято у застройщика и продано на торгах ООО «ЦентрТорг плюс». Компания решила достраивать здание как жилой дом, хотя изначально его возводили как административно-деловой центр. Областной минстрой выдал разрешение на достройку дома, которое будет действовать до 10 апреля 2027 года.

«Для города такие незавершенные объекты — это беда. Поэтому за последние несколько лет мы сделали правильную работу: подготовили все, что необходимо с точки зрения градостроительной, сняли градостроительные тупики»,— прокомментировал мэр Ярославля Артем Молчанов начавшиеся работы.

Алла Чижова