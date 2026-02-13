Главные новости за 13 февраля. Ростов-на-Дону и область

Концессионное соглашение о модернизации и создании инфраструктуры трамвая с компанией «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» не расторгнуто. При этом реализация проекта была приостановлена в конце 2024 года из-за его удорожания с 40,9 млрд рублей до 80 млрд руб.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону по делу о взятке продлил бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко срок содержания под стражей на два месяца — по 13 апреля включительно.

С 1 апреля 2026 года в Ростовской области начнет действовать запрет на прием на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности, включая доставку и торговлю продуктами питания.

Утром 13 февраля в Ростове-на-Дону из-за гололеда произошло 23 дорожно-транспортных происшествия. Несмотря на значительные повреждения автомобилей, пострадавших не зарегистрировано.

С 18:00 13 февраля в Батайске ввели режим повышенной готовности. Решение приняли из-за резкого потепления и риска подтоплений.