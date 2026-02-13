Главные новости за 13 февраля. Новороссийск

В 2025 году в бюджет Новороссийска поступило 37,7 млн руб. от размещения нестационарных торговых объектов. Об этом сообщили в департаменте потребсферы Краснодарского края.

63,2% жителей Новороссийска оказались довольны оказанием услуг по газоснабжению в городе, о чем свидетельствует результат краевого опроса населения. Водоснабжение и водоотведение получили 54,4% положительных оценок при среднекраевом уровне 50,7%.

Согласно результатам регионального опроса населения о качестве работы органов местного самоуправления и коммунальной инфраструктуры, каждый четвертый житель Новороссийска оказался недоволен состоянием дорог.

После стрельбы в техникуме Анапы в Новороссийске подняли на обсуждение вопрос по обеспечению антитеррористической безопасности в социальных объектах.

17-летнего жителя Анапы, обвиняемого в стрельбе в техникуме, заключили под стражу до 11 апреля. По ходатайству СК на два месяца арестовали и соучастника в преступлении, 17-летнего одногруппника нападавшего.

Жителю Новороссийска предъявили обвинение в публичной демонстрации экстремистской символики — запрещенную атрибутику обнаружили в татуировках мужчины.

МВД Краснодарского края опровергло информацию о задержании супруги полковника в аэропорту Геленджика. В соцсетях сообщалось, что женщину якобы задержали за переписку со служащим СБУ, сведения оказались фейком.