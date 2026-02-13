Вуз не дули

В Нижнем Новгороде начали судить бывшего ректора аграрного университета (НГАТУ) Игоря Воротникова, обвиненного в должностных злоупотреблениях и организации незаконной миграции. По фабуле дела ради федерального финансирования он распорядился зачислить на бюджетные места абитуриентов из Туркмении. Они плохо говорили на русском языке, не отличались успеваемостью, но отчислены не были. Некоторых из них ректор легализовал в России поддельными документами о переводе на второй курс, полагает следствие. Также Игорю Воротникову инкриминировали ремонт без торгов крыла университетского общежития, переделанного в квартиру для ректора. Подсудимый не признал вину и сообщил суду, что действовал в рамках закона, студенты были соотечественниками, общежитие отремонтировали впервые за 10 лет, а следствие сделало из него «врага народа».

В Приокском райсуде Нижнего Новгорода огласили обвинительное заключение бывшему ректору агротехнического университета (НГАТУ) Игорю Воротникову, обвиненному в злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции. Как писал «Ъ», инкриминируемые ему преступления связаны с зачислением в вуз абитуриентов из Туркмении и ремонтом университетского общежития, в котором ректор организовал квартиру и жил в ней с семьей. По фабуле дела, в 2023–024 годах во время приемных кампаний Игорь Воротников незаконно распорядился зачислить на очный бакалавриат вуза более 60 иностранных студентов без проверки их знаний. Абитуриенты недостаточно владели русским языком, с трудом учились, их успеваемость была низкой, в итоге у них образовалась академическая задолженность. Однако отчислены они не были, вместо этого их перевели на второй курс, сообщил гособвинитель суду.

Мотивом преступления прокурор назвал желание Игоря Воротникова выполнить задание Минобрнауки РФ по контрольным цифрам приема абитуриентов на бюджетные места, сохранить и увеличить объемы федерального финансирования университета и стимулирующие выплаты руководству, которые зависят от эффективности работы ректора. Зачисление только российских граждан в рамках госзадания было невозможно, и Воротников решил набрать абитуриентов по программе привлечения соотечественников. Он как председатель приемной комиссии распорядился искать соотечественников, давать иностранцам поблажки при сдаче экзаменов и любым способом обеспечить им проходной балл, подчеркнул гособвинитель. Благодаря мигрантам из Туркменистана контрольные показатели приема удалось выполнить.

Пятерых иностранных студентов Игорь Воротников незаконно легализовал в России, полагает следствие. Им грозило отчисление, однако неуспевающих перевели на второй курс с пометкой «условно». С документами о якобы проходной успеваемости иностранцев вуз обратился в миграционный отдел МВД, сотрудники которого, не подозревая о реальном положении дел, продлили студентам сроки пребывания в России.

При этом работники университета, по версии следствия, знали о происходящем в НГАТУ, однако ничего не сообщали властям, опасаясь увольнений.

Наконец, в 2023 году Игорь Воротников злоупотребил полномочиями при ремонте общежития: по его указанию контракт искусственно раздробили на несколько некрупных лотов, заключили договоры с подрядчиками в обход процедуры торгов. Часть общежития за счет вуза оказалась переделана в квартиру, в которой ректор проживал с семьей, а контракт на ремонт крыльца здания стоимостью около 1 млн руб. вообще не был оплачен, подчеркнул прокурор.

Игорь Воротников назвал предъявленное ему обвинение возмутительным и категорически не признал вину по всем эпизодам. Он заявил суду, что привлечение соотечественников и помощь им в образовании прямо прописана в законодательстве, а указы президента РФ о нацпроектах предполагают обучение иностранцев в российских вузах. Привлечение зарубежных абитуриентов является одним из критериев эффективности вуза по федеральным нормам, добавил подсудимый.

«Я как ректор ставил приоритетом именно привлечение иностранных граждан из дружественных стран: Туркмении и частично из Узбекистана. Механизм приема мной никогда не менялся, он действовал с 2020 года», — подчеркнул бывший ректор.

Он добавил, что не мог упростить прием иностранцев, так как знания абитуриентов оценивает приемная комиссия, а не ректор: это не входит в его обязанности. Решения по поводу неуспевающих студентов принимает деканат, и многие из них были отчислены, остальные получили выговоры. После теракта в московском «Крокусе» многим абитуриентам вообще отказали во въезде в Россию. По поводу подделки документов Воротников заявил, что студенты действительно перешли на следующий курс решением декана и сдали все долги по экзаменам и зачетам, поэтому имели право продолжать учиться.

По поводу общежития Игорь Воротников заверил, что мог бы снимать квартиру за счет вуза, однако предпочел жить со студентами, чтобы лучше понимать их проблемы. Он считает, что вправе рассчитывать на нормальные жилищные условия, оговоренные контрактом с вузом. При этом все общежития вуза удалось отремонтировать впервые за 10 лет, и ничего предосудительного в его действиях не было. Бывший ректор считает, что следствие представило его «врагом народа», а уголовное дело инициировали уволенные им за профнепригодность и нарушения работники вуза.

Судебное следствие продолжится в марте допросом потерпевших представителей вуза.

