В Ярославле стартовал ремонт здания бывшей детской больницы

В Ярославле начался капитальный ремонт здания бывшей детской больницы № 1 на проспекте Ленина, к осени туда планируют переехать органы власти. Об этом сообщает телеканал «ЯПервый».

По информации телеканала, сейчас на объекте ведется демонтаж старых конструкций. Согласно информации с портала госзакупок, подрядчиком по контракту выступает московское ООО «РСК-Лазурит». Заказчик работ — ГКУ ЯО «Единая служба заказчика».

Цена контракта — 341,2 млн руб. В список работ входят, среди прочего, демонтаж элементов, устройство полов, отделка интерьеров, ремонт исторических металлических лестничных ограждений, приведение в порядок фасада. Ремонт планируют закончить к 31 октября 2026 года.

Историческое здание находится напротив создаваемого «правительственного квартала» (Советская, 69) — комплекса недвижимости, куда переезжают структуры областного правительства. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году правительством области было принято решение о переезде из исторического центра Ярославля. Освобождаемые объекты культурного наследия выставляют на продажу.

Больница покинула здание в 2017 году. Тогда власти объяснили это решение аварийным состоянием здания и угрозой его обрушения.

Алла Чижова