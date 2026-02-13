На въезде в Ярославль начали строить придорожную гостиницу

В Ярославском округе в поселке Нагорный стартовало строительство придорожной двухэтажной гостиницы. Об этом сообщили в областной инспекции государственного строительного надзора.

Фото: Инспекция государственного строительного надзора

Гостиницу будут строить у Московского проспекта напротив сетевого магазина «Чижик». В здании будет 45 номеров, из них 43 — стандартные одноместные, 2 — для постояльцев с ограниченными возможностями.

Застройщиком выступает ООО «Триа Девелопмент» — московская компания, в сфере гостиничного бизнеса с 2021 года, следует из данных Rusprofile.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе начали сдавать в аренду участки для строительства придорожных комплексов. Так, в селе Львы Ростовского округа ООО «Красный маяк» построит центр с кафе, магазином, торговыми рядами для фермерской продукции, зонами отдыха и станцией автообслуживания.