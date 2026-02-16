T2 усилила сеть на 29 трассах юга России

Оператор установил новые базовые станции и модернизировал сеть вдоль ключевых транспортных автомагистралей



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mihail MS / Shutterstock Фото: Mihail MS / Shutterstock

T2 значительно расширила покрытие вдоль ключевых транспортных артерий юга России и Северного Кавказа. Проект охватил участки на 29 федеральных и региональных трассах в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Оператор установил новые базовые станции и модернизировал сеть, обеспечив доступ к цифровым сервисам для водителей и пассажиров.

T2 реализовала масштабный проект по развитию сети вдоль ключевых транспортных автомагистралей и развязок на юге России. Инженеры компании расширили покрытие на более чем 150 участках федеральных и региональных трасс в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, увеличив пропускную способность и повысив устойчивость связи в пути.

В Ростовской области связь была улучшена на 45 участках 14 автомагистралей. Технические работы затронули трассы федерального значения Р-280 и А-270, европейские маршруты E115 и E58, а также несколько участков М-4 «Дон» в Батайске, Азовском, Аксайском, Красносулинском, Каменском, Миллеровском и других районах.

Помимо федеральных направлений, специалисты T2 модернизировали сеть на региональных автомагистралях, включая маршруты Ростовского транспортного кольца, автодорогу 60Р-1, соединяющую Ростовскую область и Ставропольский край, а также локальные трассы в Азовском, Аксайском, Багаевском и Матвеево-Курганском районах.

В Краснодарском крае модернизация затронула участки на пяти автомобильных дорогах: на трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе и Сочи, в Кущевском и Туапсинском районах. Дополнительно T2 усилила сеть на региональных маршрутах, включая автодорогу между Краснодаром и Ейском (03К-001), локальные трассы в Апшеронском и Крымском районах.

В Ставропольском крае Т2 модернизировала сеть на 103 участках 10 федеральных и региональных автодорог. Существенная часть работ пришлась на трассу А-167. На федеральной трассе Р-217 «Кавказ» связь усилили на 27 участках в Ставрополе, Железноводске, Невинномысске и других муниципалитетах края.

Кроме того, T2 улучшила покрытие на трассе А-157, связывающей аэропорт Минеральных Вод с Ессентуками и Кисловодском, а также на автодороге 07Р-041. Связь была усилена и на региональных маршрутах в Пятигорске, Лермонтове, Ипатово, Новоалександровском, Петровском и других районах, а также на федеральных трассах А-165 и Р-216. Это позволило повысить устойчивость сети на направлениях с высоким туристическим и межрегиональным трафиком.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Т2:

«Обеспечение устойчивой связи на ключевых транспортных маршрутах юга России и Северного Кавказа – стратегическая задача для T2. Для нас важно, чтобы клиент мог оставаться на связи в любой точке маршрута: будь то горная местность, поля или участки дорог внутри городов и поселений. Мы улучшили сеть с учетом интенсивного межрегионального трафика: например, 15% роумеров T2 приезжают на Ставрополье из Ростовской области и около 8% – из Краснодарского края, что говорит об активном передвижении абонентов между регионами. Расширение покрытия и повышение пропускной способности сети позволяют водителям и пассажирам пользоваться навигацией и цифровыми сервисами на всем пути следования и оставаться на связи с близкими. Модернизация оборудования также создает дополнительные возможности для бизнеса и туризма, повышая эффективность перевозок и комфорт. В 2026 году мы продолжим проект по развитию сети на федеральных и региональных трассах».

Т2 ООО «Т2 Мобайл» 108811, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й километр, домовладение 6, строение 1, этаж 5, комната 33, ОГРН 1137746610088