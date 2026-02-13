2% жителей Ярославской области не готовы к переходу на 4-дневную рабочую неделю

В Ярославской области 2% опрошенных жителей не готовы ни при каких условиях переходить на четырехдневную рабочую неделю. Итоги исследования представили эксперты hh.ru.

Еще 59% жителей готовы работать четыре дня в неделю с сохранением текущей зарплаты. 14% согласны на переход при условии, что количество рабочих часов не увеличится. Напротив, 12% готовы работать больше часов ради дополнительного выходного. Еще 6% рассмотрели бы вариант сокращенной рабочей недели даже с небольшим уменьшением зарплаты.

Опыт четырехдневной рабочей недели имеют 15% опрошенных жителей Ярославской области. Чаще всего с таким форматом встречались представители гостинично-ресторанной сферы, домашний и обслуживающий персонал, а также работники спортивных клубов и салонов красоты.

Большая часть (65%) респондентов считает, что сокращенная рабочая неделя позволит работать сосредоточеннее, так как сотрудники успеют отдохнуть. 13%, наоборот, предполагают, что такие изменения приведут к снижению эффективности из-за большей нагрузки. 20% уверены, что дополнительный выходной не повлияет на продуктивность.

Опрос проходил с 16 января по 18 января 2026 года среди 5 651 респондента.

Алла Чижова