День всех влюбленных, «Безумный никах» и симфоджаз

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ День святого Валентина 14 февраля на бульваре «Ак Чэчэклэр» («Белые Цветы») пройдет мастер-класс по созданию валентинок. Участники научатся плести объемные сердца в скандинавской технике и работать с трафаретами. Все необходимые материалы предоставят на месте, но для участия в событии требуется предварительная регистрация. В парке им. Урицкого состоится семейное мероприятие «Спортивная зима». В программе запланированы зумба, аэробика, детский квест, забег и другие активности. В парке «Елмай» состоится открытый микрофон «БиЮ». В программе планируется выступления молодых артистов и диджей-сет. Событие пройдет в рамках зимнего сезона фестиваля дворовых событий «Курше».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский во время выступления

Концерты Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» 15 февраля на «Татнефть Арене» выступит Диана Арбенина и рок-группа «Ночные Снайперы». В программе — хиты разных лет: «Катастрофически», «Разбуди меня» и «Рубеж», а также песни из нового альбома «Bloody Mary» «Пикник» 17 февраля на «Татнефть Арене» выступит группа «Пикник» с «Юбилейным туром». В этом году коллективу исполняется 45 лет, а альбому «Египтянин» — 25 лет. В программе обещают лазерное шоу, необычные видеоряды, а также известные песни группы: «Иероглиф», «У шамана три руки», «Игла», «Королевство кривых» и другие. Симфоджаз 18 февраля 2026 года в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева состоится концерт «Феерия Симфоджаза». Организатор — Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. В программе: «Мамбо» из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна, «Первый снег» и «Колыбельная» А. Иванова, «Fim dos tempos» Жуана Кабете и другие произведения. На сцене прозвучат фортепиано, контрабас, гитара, саксофон и барабаны.

Спектакли «Чертов тост» 14 февраля в театре Камала покажут спектакль «Чертов тост» по пьесе Туфана Миннуллина. История о татарской творческой интеллигенции впервые была поставлена в 1977 году Марселем Салимжановым, затем в 2008-м — выпускниками Фарида Бикчантаева. Новая версия 2024 года продолжает разговор о том, что есть настоящее искусство, признание и как остаться собой. «Безумный никах» 18 февраля в новом здании театра им. Тинчурина состоится спектакль «Безумный никах, или похищение жениха» на татарском языке. История о том, как два друга когда-то договорились породниться, но у обоих родились сыновья. Перед смертью один из них вспомнил давнюю клятву и заявил, что обычай переходит на внуков. Чтобы избежать несчастья, семья решает устроить фиктивный никах и похитить жениха.

Спорт 15 февраля в Центре волейбола казанский «Зенит» встретится с «Факел-Ямалом» из Нового Уренгоя. Матч пройдёт в рамках 25-го тура Суперлиги. В прошлом году казанцы дважды одержали победу над новоуренгойским клубом.

Кино С 12 февраля в прокат вышел фильм «Сказка о царе Салтане». Фэнтези по мотивам сказки срежиссировал Сарик Андреасян. По сюжету царь влюбляется в простую девушку, но ее сестры и мачеха плетут интриги, и тогда Аннушку с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан. Также в прокат вышла комедия «Уволить Жору» Марюса Вайсберга. Парень-карьерист из провинции в исполнении Данилы Козловского работает в кадровом агентстве и специализируется на увольнении менеджеров. Новая цель — главный программист IT-компании в исполнении Михаила Галустяна, но избавиться от него оказывается непросто.

Влас Северин