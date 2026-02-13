День всех влюбленных, «Безумный никах» и симфоджаз
Куда сходить в Казани с 14 по 19 февраля
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
День святого Валентина
14 февраля на бульваре «Ак Чэчэклэр» («Белые Цветы») пройдет мастер-класс по созданию валентинок. Участники научатся плести объемные сердца в скандинавской технике и работать с трафаретами. Все необходимые материалы предоставят на месте, но для участия в событии требуется предварительная регистрация.
В парке им. Урицкого состоится семейное мероприятие «Спортивная зима». В программе запланированы зумба, аэробика, детский квест, забег и другие активности.
В парке «Елмай» состоится открытый микрофон «БиЮ». В программе планируется выступления молодых артистов и диджей-сет. Событие пройдет в рамках зимнего сезона фестиваля дворовых событий «Курше».
Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский во время выступления
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Концерты
Диана Арбенина и «Ночные Снайперы»
15 февраля на «Татнефть Арене» выступит Диана Арбенина и рок-группа «Ночные Снайперы». В программе — хиты разных лет: «Катастрофически», «Разбуди меня» и «Рубеж», а также песни из нового альбома «Bloody Mary»
«Пикник»
17 февраля на «Татнефть Арене» выступит группа «Пикник» с «Юбилейным туром». В этом году коллективу исполняется 45 лет, а альбому «Египтянин» — 25 лет. В программе обещают лазерное шоу, необычные видеоряды, а также известные песни группы: «Иероглиф», «У шамана три руки», «Игла», «Королевство кривых» и другие.
Симфоджаз
18 февраля 2026 года в ГБКЗ им. Салиха Сайдашева состоится концерт «Феерия Симфоджаза». Организатор — Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан. В программе: «Мамбо» из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна, «Первый снег» и «Колыбельная» А. Иванова, «Fim dos tempos» Жуана Кабете и другие произведения. На сцене прозвучат фортепиано, контрабас, гитара, саксофон и барабаны.
Спектакли
«Чертов тост»
14 февраля в театре Камала покажут спектакль «Чертов тост» по пьесе Туфана Миннуллина. История о татарской творческой интеллигенции впервые была поставлена в 1977 году Марселем Салимжановым, затем в 2008-м — выпускниками Фарида Бикчантаева. Новая версия 2024 года продолжает разговор о том, что есть настоящее искусство, признание и как остаться собой.
«Безумный никах»
18 февраля в новом здании театра им. Тинчурина состоится спектакль «Безумный никах, или похищение жениха» на татарском языке. История о том, как два друга когда-то договорились породниться, но у обоих родились сыновья. Перед смертью один из них вспомнил давнюю клятву и заявил, что обычай переходит на внуков. Чтобы избежать несчастья, семья решает устроить фиктивный никах и похитить жениха.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Спорт
15 февраля в Центре волейбола казанский «Зенит» встретится с «Факел-Ямалом» из Нового Уренгоя. Матч пройдёт в рамках 25-го тура Суперлиги. В прошлом году казанцы дважды одержали победу над новоуренгойским клубом.
Кино
С 12 февраля в прокат вышел фильм «Сказка о царе Салтане». Фэнтези по мотивам сказки срежиссировал Сарик Андреасян. По сюжету царь влюбляется в простую девушку, но ее сестры и мачеха плетут интриги, и тогда Аннушку с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан.
Также в прокат вышла комедия «Уволить Жору» Марюса Вайсберга. Парень-карьерист из провинции в исполнении Данилы Козловского работает в кадровом агентстве и специализируется на увольнении менеджеров. Новая цель — главный программист IT-компании в исполнении Михаила Галустяна, но избавиться от него оказывается непросто.