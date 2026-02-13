Жителя Новороссийска обвинили в пропаганде экстремизма за татуировки

33-летний житель Новороссийска обвиняется в неоднократной пропаганде и публичном демонстрировании запрещенной символики. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР Краснодарского края.

По данным следствия, в сентябре прошлого года мужчина, находясь в одном из торговых центров Новороссийска, начал демонстрировать прохожим свои татуировки с атрибутикой экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ. Его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Впоследствии было установлено, что житель города ранее уже привлекался к административной ответственности за похожие правонарушения.

В ходе допроса новороссиец дал признательные показания. При обыске оперативники нашли в его дома предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Расследование дела продолжается. В СКР региона подчеркнули, что специалисты ведут сбор и закрепление доказательственной базы.

Кристина Мельникова