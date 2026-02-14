В Черноземье 15 февраля будет морозно и местами снежно, до –8°C

В воскресенье, 15 февраля, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода, во второй половине дня возможен снег с дождем. Температура будет варьироваться от +1°C до –8°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром и днем температура составит +1°C. Вечером похолодает до 0°C, а к ночи снова потеплеет до утренних значений. Ветер до 6 м/с. Осадки вероятны вечером и ночью.

В Воронеже утром и днем термометр покажет +1°C, вечером столбик опустится до 0°C и еще до –1°C к ночи. Ветер до 6 м/с. Осадки ожидаются ночью.

В Курске температура также будет постепенно падать. Утром ожидается 0°C, днем и вечером — –1°C, а к ночи похолодает до –2°C. Ветер до 8 м/с. Осадки прогнозируются вечером и ночью.

В Липецке температура будет колебаться от +1°C до –1°C, а к ночи резко понизится до –4°C. Ветер до 6 м/с. Осадки возможны ночью.

В Орле утром ожидается –2°C, днем температура упадет до –4°C, вечером — до –6°C, а ночью — до –8°C. Ветер до 7 м/с. Ночью вероятен снег.

В Тамбове утром и днем температура составит +1°C, вечером понизится до 0°C, а к ночи похолодает до –2°C. Ветер до 4 м/с. Утром и ночью ожидаются снег с дождем.

Алина Морозова