В Ярославле из-за масленичных гуляний перекроют центр

В Ярославле 21 и 22 февраля движение транспортных средств в центре будет ограничено из-за масленичных гуляний. Приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Фото: соцсети

Движение будет перекрыто с 6:00 21 февраля до 22:00 22 февраля на участках Которосльной и Волжской набережных, улиц Кирова, Нахимсона, Советской, площадей Челюскинцев, Советской, Подзеленья, Народного и Советского переулков, также закроют проезд от Нахимсона до Кирова.

Фото: Приложение к приказу

Вводимые ограничения в своем большинстве перекрывают подъезд к Советской площади, где состоится основное празднование, в том числе концерт Надежды Бабкиной.

Алла Чижова

