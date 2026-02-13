В Ярославле из-за масленичных гуляний перекроют центр

В Ярославле 21 и 22 февраля движение транспортных средств в центре будет ограничено из-за масленичных гуляний. Приказ подписал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Олег Виноградов.

Движение будет перекрыто с 6:00 21 февраля до 22:00 22 февраля на участках Которосльной и Волжской набережных, улиц Кирова, Нахимсона, Советской, площадей Челюскинцев, Советской, Подзеленья, Народного и Советского переулков, также закроют проезд от Нахимсона до Кирова.

Вводимые ограничения в своем большинстве перекрывают подъезд к Советской площади, где состоится основное празднование, в том числе концерт Надежды Бабкиной.

Алла Чижова