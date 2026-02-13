Обвиняемого в стрельбе в техникуме Анапы заключили под стражу

17-летний обвиняемый в стрельбе в индустриальном техникуме Анапы отправлен под арест по ходатайству следствия. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СКР региона предъявил 17-летнему студенту из Анапы обвинение в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также хищение оружия. В рамках уголовного дела суд заключил молодого человека под стражу до 11 апреля 2026 года.

На два месяца арестовали и соучастника в уголовном деле о стрельбе в АИТе. Ранее задержанному гражданину предъявили обвинение в подстрекательстве к совершению убийства и покушении на убийство.

Стрельба в техникуме Анапы произошла днем 11 февраля. 17-летний студент учебного заведения зашел на территорию с неустановленным оружием и нанес охраннику тяжелое ранение, от которого мужчина скончался. Охранник АИТа успел нажать на тревожную кнопку и вызвать сотрудников экстренных служб.

В ходе стрельбы 17-летний анапчанин ранил еще двоих человек — студента и сотрудницу техникума. Женщина находится в тяжелом, но стабильном состоянии, ее перевезли в краевую больницу.

Кристина Мельникова