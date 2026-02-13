В Рыбинске поменялся руководитель «ПАТП № 1»
С 5 февраля обязанности генерального директора ОАО «ПАТП № 1» Рыбинска исполняет Игорь Дементьев. Соответствующая информация отражена на портале kartoteka.ru.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Господин Дементьев руководил транспортным предприятием с конца 2021 года до апреля 2023 года. Тогда пост гендиректора занял Сергей Маслов, который теперь ушел с должности. В период руководства господина Маслова Игорь Дементьев работал на предприятии главным инженером.
Сергей Маслов руководил предприятием в тот момент, когда в регионе проходила транспортная реформа, подразумевающая переход транспортных полномочий от города на уровень области. «ПАТП № 1» стало одним из перевозчиков на маршрутах.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 12 февраля сменился гендиректор «Рыбинской генерации».