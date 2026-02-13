СКР завершил следствие по делу командира ВСУ, обвиняемого в атаке порта «Кавказ»

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрия Яцкевича. Его заочно обвиняют в совершении террористического акта, повлекшего смерть человека (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в июле 2024 года Юрий Яцкевич приказал подчиненным нанести удар противокорабельными ракетами «Нептун» по акватории порта «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края.

В результате атаки пострадали портовые работники и экипажи двух гражданских судов. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Осколками ракет повредило два гражданских судна и несколько портовых сооружений. Имущественный ущерб составил свыше 33,5 млн руб.

По делу провели комплекс следственных мероприятий, включая экспертизы, которые подтвердили причастность Юрия Яцкевича к инкриминируемому преступлению. Командира объявили в международный розыск. Уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд.

Следственные органы СКР совместно с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД продолжают расследование преступлений других военнослужащих и командиров этого подразделения ВСУ, причастных к терактам с применением ракет «Нептун» по гражданским объектам.

Алина Зорина