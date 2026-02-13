На Кубани почти в полтора раза выросло число вакансий в автобизнесе

В январе 2026 года в Краснодарском крае наибольший рост числа вакансий зафиксирован в трех профессиональных сферах. Лидером стал автомобильный бизнес, где предложение работы увеличилось на 55% по сравнению с декабрем 2025 года, за ним следуют маркетинг, реклама и PR (+48%) и строительство, недвижимость (+41%).

По данным аналитиков Hh.ru, которые приводит Бизнес ФМ Краснодар, несмотря на общий рост вакансий, конкуренция на рынке труда остается высокой — в среднем на одно место приходится 11,5 резюме. Наибольшая напряженность наблюдается в секторе стратегия, инвестиции, консалтинг, где на вакансию претендуют 53 активных резюме.

Число активных резюме в январе выросло на 64% относительно декабря, тогда как количество вакансий увеличилось лишь на 4%.

Вячеслав Рыжков