В Новороссийске подняли вопрос антитеррористической безопасности после стрельбы в Анапе

В администрации Новороссийска состоялось заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили меры по противодействию терроризму и экстремизму после инцидента со стрельбой в техникуме Анапы. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, для руководителей социально значимых объектов был проведен необходимый инструктаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска заявил, что в городе ведется непрерывная работа по выявлению детей, находящихся в группе риска и подверженных влиянию радикальных идеологий. В учебных заведениях проводят профилактическую работу.

Все образовательные учреждения Новороссийска оснащены системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. Как отмечает Андрей Кравченко, во всех учебных заведениях установлены посты охраны и оборудована охранная сигнализация. В прошлом году в 19 учреждениях образования заменили аналоговые камеры на цифровые и интегрировали их в систему «Безопасный город».

В Новороссийске также разработали и утвердили порядок действий при угрозе совершения преступлений террористической направленности, атаке беспилотников и ракетной опасности.

«С преподавательским составом и работниками охранных предприятий регулярно отрабатывается комплекс действий при террористической угрозе»,— сообщил Андрей Кравченко.

Кристина Мельникова