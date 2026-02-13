Апелляция оставила в силе приговор виновнику ДТП с одним погибшим в Судаке

Апелляционный суд оставил без изменений приговор водителю, который в октябре 2024 года в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал смертельное ДТП на дороге Алушта — Судак — Феодосия.

По данным следствия, 11 октября 2024 года виновник аварии управлял автомобилем Suzuki и двигался со стороны села Морское. Находясь в алкогольном опьянении, он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2104. Водитель отечественной машины погиб от полученных травм.

Суд приговорил виновника к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчина лишен права управлять транспортом на два года и должен выплатить родственникам погибшего 1 млн руб. в качестве компенсации морального ущерба.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией государственного обвинителя и оставила решение первой инстанции в силе.

Алина Зорина