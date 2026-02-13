Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гибелью водителя закончилась поездка на квадроцикле в Выборгском районе

Водитель незарегистрированного квадроцикла OL-Motor не справился с управлением и совершил опрокидывание. Это привело к его смерти, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Авария с трагическим исходом произошла ближе к вечеру 12 февраля в лесном массиве на 90-м км автодороги «Зеленогорск-Приморск-Выборг». Водитель в возрасте 43 лет скончался на месте происшествия от полученных травм.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Татьяна Титаева

