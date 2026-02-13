На трассе М-4 в Краснодаре изменят схему движения для демонтажа путепровода

С 17 февраля на участке федеральной трассы М-4 «Дон» в районе Фадеевского путепровода в Краснодаре изменится организация движения, сообщает мэрия города. Изменения связаны с переходом к следующему этапу реконструкции.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, подрядчик приступает к демонтажу оставшейся части старого путепровода и установке буронабивных свай для новой опоры. Для проведения работ автомобили, движущиеся в сторону Ростова-на-Дону, будут временно перенаправлены влево, объезжая перекрытый участок, после чего вернутся на свои полосы. Движение по трассе сохранится по четырем полосам — по две в каждом направлении.

Специалисты завершают подготовку к переключению транспортных потоков: расширяют проезжую часть, формируют временные съезды и площадки, обновляют дорожную разметку. Водителей просят соблюдать ПДД и ориентироваться на временные знаки.

Реконструкция Фадеевского путепровода проводится в рамках программы «25/35» по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Проект предусматривает капитальный ремонт почти километра дороги, включая сам путепровод и подъездные участки. Полностью заменят пролетные строения и промежуточные опоры, обновят покрытие шести полос движения, переустроят инженерные коммуникации и троллейбусную контактную сеть, отремонтируют тротуары и установят шумозащитные экраны.

Вячеслав Рыжков