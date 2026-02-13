В Ярославской области прогнозируют метель и снегопад

В Ярославской области с вечера 13 февраля и до вечера 14 февраля ожидаются сильный снег и метель. Об этом предупредили в министерстве региональной безопасности.

Видимость на улице будет значительно снижена из-за осадков. Ожидаются гололед и снежный накат на дорогах. С крыш возможен сход снега, напомнили в министерстве.

«Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Планируя междугородние поездки, имейте при себе запас топлива, питьевой воды и теплой одежды»,— говорится в сообщении.

По прогнозу областного гидрометцентра, в Ярославле в ближайшие три дня ожидаются осадки. В ночь на субботу похолодает до -8 градусов, а днем 14 февраля будет +2 градуса. В ночь на воскресенье — до -12 градусов, а днем 15 февраля — до -10 градусов.

Алла Чижова