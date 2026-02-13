Каждый четвертый житель Новороссийска критикует дороги

Стали известны результаты опроса населения о качестве работы органов местного самоуправления и коммунальной инфраструктуры за 2025 год. Мониторинг проводился в муниципалитетах Краснодарского края и фиксирует долю жителей, выразивших неудовлетворенность по основным направлениям.

В Анапе наиболее высокий уровень негативных оценок зафиксирован в сфере теплоснабжения — 24,5% опрошенных заявили о недовольстве. Водоснабжение не устраивает 25,9% респондентов, организацию транспортного обслуживания — 28%.

В Геленджике 25,7% участников опроса выразили неудовлетворенность водоснабжением, 25% — теплоснабжением, 22% — электроснабжением.

В Новороссийске доля отрицательных оценок ниже, однако по отдельным направлениям остается заметной. Газоснабжением недовольны 23,9% опрошенных, электроснабжением — 17,1%, качеством автомобильных дорог — 25,2%. Теплоснабжение не устраивает 19,3% респондентов, водоснабжение — 23,4%. Работу главы города отрицательно оценили 20,7% участников исследования.

В противовес, теплоснабжением удовлетворены 58,4% жителей, в то время как по краю этот показатель составляет 51,5%. Водоснабжение и водоотведение получили 54,4% положительных оценок против 50,7% в крае. Электроснабжением довольны 59,9% новороссийцев при среднем уровне 52%.

Газоснабжением удовлетворены 63,2% жителей, что выше краевого значения (56,8%). Качество дорог оценили положительно 59,9% опрошенных при среднем значении 55,3%. Транспортным обслуживанием довольны 58,7% жителей, тогда как в крае этот показатель составляет 50,1%.

В Геленджике работу главы одобрили 57%, председателя — 54,4%. Теплоснабжение оценили положительно 50,1%, водоснабжение — 45,6%, электроснабжение — 50,5%, газоснабжение — 56,1%, качество дорог — 60,8%, а транспорт — 56,7%.

В Анапе работу главы поддержали 52,7%, председателя — 51,3%. Удовлетворенность теплоснабжением составила 47,2%, водоснабжением — 48,6%, электроснабжением — 50,8%, газоснабжением — 53,9%, качеством дорог — 56,8%, а организацией транспорта — 49,5%.

Мария Удовик