Весну на «Роза Хутор» «встретят» в феврале

С 16 по 22 февраля в этнопарке «Моя Россия» пройдут праздничные программы, посвященные Масленице.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Главным событием недели станет Широкая Масленица: 21 и 22 февраля с 13:00 до 14:00 гостей ждут народные гулянья, молодецкие забавы и хороводы на свежем воздухе. Ежедневно с 16 по 22 февраля в 12:00 и 15:00 будет проходить тематическая экскурсия «Весна идет, весне дорогу!».

«Празднование начала весны издавна существует в традициях многих народов нашей многонациональной страны. Например, на Кавказе отмечали «День первой борозды» — считалось, что ровная борозда обещает богатый урожай. В Татарстане готовили грачиную кашу и оставляли угощение прилетающим птицам. На Руси пекли блины: первый отдавали проснувшимся медведям, их называли «комы». Об этих и других весенних обычаях пойдёт речь на праздничной прогулке в «Моей России»,— рассказали в этнопарке.

На территории «Моей России» расположены 11 комплексов с экспозициями, посвященными культуре и традициям разных регионов. Локальные тематические мини-экскурсии в павильонах этнопарка дополнят программу Масленичной недели.

В павильоне «Суздаль» расскажут о греческой Масленице (ежедневно в 11:30 и 14:30), в башне «Кавказ» — о том, как встречали тепло в южных краях России (12:30 и 15:30), в «Казани» — о татарских проводах зимы (13:30 и 16:30), на Стрелецком дворе — о кулачных боях (12:45 и 15:45). В павильонах этнопарка познакомят с масленичными обычаями Кубани (13:30 и 15:30), катальной неделей Севера (12:30 и 14:30), праздником весны в Бурятии (13:00 и 16:00). В ресторанах павильонов «Сибирь» и «Русский север» гости смогут попробовать главное блюдо Масленицы — традиционные русские блины.

Этнопарк «Моя Россия» работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход — свободный.

https://rosakhutor.ru/



ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»